Масса слоненка при рождении 100кг, а зубра 20кг. во сколько раз масса слоненкабольше массы зубра?
Математика
Масса слоненка при рождении 100кг, а зубра 20кг. во сколько раз масса слоненкабольше массы зубра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:20=5 во столько раз масса слонёнка больше массы зубра
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