Масса слоненка при рождении 100кг, а зубра 20кг. во сколько раз масса слоненкабольше массы зубра?

Математика

Масса слоненка при рождении 100кг, а зубра 20кг. во сколько раз масса слоненкабольше массы зубра?

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