Масса сплава алюминия с медью и оловом 500 г . Отношение массы алюминия к массе меди и олова равно 87: 8: 5.Сколько граммов алюминия содержится в сплаве?Сколько граммов меди содержится в сплаве? Сколько граммов олова содержится...

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Масса сплава алюминия с медью и оловом 500 г . Отношение массы алюминия к массе меди и олова равно 87: 8: 5.Сколько граммов алюминия содержится в сплаве?Сколько граммов меди содержится в сплаве? Сколько граммов олова содержится в сплаве?

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