Масса сплава алюминия с медью и оловом 500 г . Отношение массы алюминия к массе меди и олова равно 87: 8: 5.Сколько граммов алюминия содержится в сплаве?Сколько граммов меди содержится в сплаве? Сколько граммов олова содержится...
Математика
Масса сплава алюминия с медью и оловом 500 г . Отношение массы алюминия к массе меди и олова равно 87: 8: 5.Сколько граммов алюминия содержится в сплаве?Сколько граммов меди содержится в сплаве? Сколько граммов олова содержится в сплаве?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 87 + 8 + 5 = 100 частей в сплаве. 2) 500 : 100 = 5 г - одна часть. 3) 5 г * 87 = 435 г - алюминий - ОТВЕТ 4) 5 г * 8 = 40 г - медь - ОТВЕТ 5) 5 г * 5 = 25 г - олово - ОТВЕТ Проверка 435+40+25 = 500 г - правильно.
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