Имеются гирьки массой 3 г, 6 г, 9 г,...,66г,69г,.Можно ли их разложить на 4 равные по массе ??учки?

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Найдем массу всех гирь: 3+6+9+....66+69= 3+69=72 6+66=72 то есть сумма пары = 72 чисел всего: 23, значит таких пар 11 и среднее число 36. 11*72+36=828 сумма всех гирек 828:4=207 г будет в одной кучке. - можно.