Найдите сумму квадратов корней 21х^2 -14x-2=0
Математика
Найдите сумму квадратов корней 21х^2 -14x-2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21x^2-14x-2=0 D=b^2-4ac=196-4*21*(-2)=196+168=364 x1,2=-b+-корень из D/2a=14+-корень из 364/42 Минутку,я подумаю
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