Какие аксиомы вам известны
Геометрия
Какие аксиомы вам известны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говори всегда правду ,какой горькой она бы не была . Женщины хотят того,что мужчинам не по карману . Обычный человек не сможет так сразу стать депутатом. Прямая разбивает плоскость на две плоскости.
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