К остановке подходят два автобуса: №1 и №2. Известно, что за час автобус №1 проходи?? три раза, а автобус №2 - только один раз. Какова вероятность дождаться автобуса №2?
Информатика
К остановке подходят два автобуса: №1 и №2. Известно, что за час автобус №1 проходи?? три раза, а автобус №2 - только один раз. Какова вероятность дождаться автобуса №2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Всего за час происходят 4 события, 3 раза приходит автобус 1, 1 раз - второй. То есть вероятность равна 1/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Подскажите куда поступить что бы связать свою жизнь с волейболом!!!(девушка) пожал??йста Очень очень сильно хочу играть в волейбол но разряда не им...
Английский язык
Английский язык
Русский язык