К остановке подходят два автобуса: №1 и №2. Известно, что за час автобус №1 проходи?? три раза, а автобус №2 - только один раз. Какова вероятность дождаться автобуса №2?

Информатика

К остановке подходят два автобуса: №1 и №2. Известно, что за час автобус №1 проходи?? три раза, а автобус №2 - только один раз. Какова вероятность дождаться автобуса №2?

Автор: Гость