К остановке подходят два автобуса: №1 и №2. Известно, что за час автобус №1 проходи?? три раза, а автобус №2 - только один раз. Какова вероятность дождаться автобуса №2?

Информатика
К остановке подходят два автобуса: №1 и №2. Известно, что за час автобус №1 проходи?? три раза, а автобус №2 - только один раз. Какова вероятность дождаться автобуса №2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Всего за час происходят 4 события, 3 раза приходит автобус 1, 1 раз - второй. То есть вероятность равна 1/4
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