Напиши слова с корнями пос
Русский язык
Напиши слова с корнями пос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может с "рос"? тогда: взросший,водорослевый,водоросль,возросший,вросший,выросший,высокорослый,доросший,разросшийся,роса, ,произросший
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Use the correct form of Participle I or Participle II. 14. He came alone, and (stand) silently for some minutes be-side his father, who sat silen...
Литература
Алгебра
Найдите радиус окружности с центром в точке A(-9;12), проходящей через начало координат. Напишите просто последовательность действий, пожалуйста.