Определите количество корней уравнения sinx=0,1x
Алгебра
Определите количество корней уравнения sinx=0,1x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cosx-1=0 x=Пn x=+-П\3+2Пn корня два следовательно решаем два неравенства
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