СРОЧНООО!!!! это слово в переводе с греческого означает " прочный дом" или "присутст??енное место" .Но мы этим словом обозначаем хранилище документов.
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СРОЧНООО!!!! это слово в переводе с греческого означает " прочный дом" или "присутст??енное место" .Но мы этим словом обозначаем хранилище документов.
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