Придумать сказку про то как полезные ископаемые поссорились

Гость: Гость:

Жили были полезные ископаемые их звали песок и глина. Всю свою жизнь глина была под землёй и когда проливал дождь глина не пропускала воду. А песок всю свою жизнь лежал на поверхности земли и когда шёл дождь песок на макал и то есть он пропускал воду в свои молекулы.Песок и глина были очень дружелюбны .Поэтому они были всегда рядом .Но однажды когда глина лежала на поверхности земли ,а песок под землёй , песок обиделся на глину , и глина тоже и все теперь между ними дружба была потерена . И больше они не когда не дружили между собой .У них была ссора.