Написать программу которая выводит на экран сумму 2 наибольших чисел из 3 введенных Срочно!!!!
Информатика
Написать программу которая выводит на экран сумму 2 наибольших чисел из 3 введенных Срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Int a, b, c, minn; cin >> a >> b >> c; minn=a; if(minn>b) minn=b; if(minn>c) minn=c; cout << a+b+c-minn; // язык c++
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
История
Математика
В 5 литров прохладной воды смешали 10 литров 70 градусов воды. Чему была равна температура 5 литровой воды если температура смеси была 54 градуса ???
Українська мова