Написать программу которая выводит на экран сумму 2 наибольших чисел из 3 введенных Срочно!!!!

Информатика
Написать программу которая выводит на экран сумму 2 наибольших чисел из 3 введенных Срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Int a, b, c, minn; cin >> a >> b >> c; minn=a; if(minn>b) minn=b; if(minn>c) minn=c; cout << a+b+c-minn; // язык c++
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