Помогите тешить Номер 156

Українська мова
Помогите тешить Номер 156
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печиво ,( орфограма - иво),місиво (иво),вариво(иво),плести-плетиво(иво). Сьогодні вранці ми їли смачне печиво .
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