Разберите предложение по Ц И О В = Я уходил в магазин за хлебом , и пришёл обратно
Русский язык
Разберите предложение по Ц И О В = Я уходил в магазин за хлебом , и пришёл обратно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я местоимение подчерковаем одной линией ,уходил глагол подчерковаем двумя линиями,в магазин обстоятельство подчерковаем линией _._._. , пришёл глагол подчерковаем двумя линиями ,обратно обстоятельсто подчерковаем линией _._._.
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