Определите молекулярную формулу углеводорода с массовой долей углерода 85,7%. Отно??ительная плотность данного вещества по водороду равна 14
Химия
Определите молекулярную формулу углеводорода с массовой долей углерода 85,7%. Отно??ительная плотность данного вещества по водороду равна 14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MCxHy=MH2·DH2=2·14=28g/mol nC=85.7%/12=7.14 nH=14.3%/1=14.3 nC:nH=7.14 :14.3=1 :2 простейшая формула СН2 n(CH2)=28 n(12+2)=28 n·14=28 n=2 C2H4 этен или этилен
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