Составьте и запишите предложения по любому цветочеке

Русский язык
Составьте и запишите предложения по любому цветочеке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папа подарил маме прекрасные алые розы, которые ещё около недели радовали нас своим видом и терпким ароматом.
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