Сколько всего букв в немецком алфавите

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Сколько всего букв в немецком алфавите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Немецкий алфавит создавался на основе греко-романского алфавита и состоит из 26 букв. Таблица алфавита немецкого языка включает в себя: # строчные и прописные буквы немецкого алфавита # произношение букв немецкого алфавита - аудиофайлы для лучшего понимания звучания немецких буквы # русский аналог произношения немецких букв # транскрипция букв немецкого алфавита # примеры немецких слов, где данная буква ярко выражена и хорошо слышна
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