Каким образом индустриализация отображалась на развитии национальной культуры и языка?

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По мнению Ф.Достоевского, «язык — народ». Известный французский писатель А. Камю заявлял: «Моя родина — это французский язык».Язык является главным инструментом познания и освоения внешнего мира. Он также выступает основным средством общения людей. В равной мере язык делает возможным знакомство с другими культурами.Будучи неотделимыми от национальных культур, языки проходят вместе с ними через те же перипетии судьбы. Поэтому начиная с Нового времени, по мере передела мира на сферы влияния, многие языки попавших в колониальную и иную зависимость этносов и народов оказались все более теснимыми с исторической сцены.В наши дни подобная ситуация стала еще более сложной. Если в прошлом проблема выживания касалась главным образом языков зависимых и отставших в своем развитии стран и народов, то теперь она затрагивает и развитые европейские страны. Это вызывается растущей экспансией английского (американского) языка, который все больше становится универсальным средством общения. По этой причине возникают смешанные, гибридные языки, примером которых может служить так называемый «франгле» или «френглиш», представляющий собой причудливую смесь французского с английским.При этом страдает, конечно, не только язык, но вся национальная культура, которая в своей стране становится неглавной, второстепенной. Происходит то, что западные теоретики называют «фольклоризацией» европейских культур, когда они начинают занимать место фольклора, переходят в разряд местной экзотики. По-особому остро и болезненно складывающуюся ситуацию переживает Франция, которая в течение трех столетий — с середины XVII до середины XX в. — по праву считалась первой культурной державой, а ее язык занимал особое, привилегированное место. Однако к середине нашего века положение французского языка и культуры значительно ухудшается. В противовес этому возникает международное движение франкофо- нии, основной целью которого выступают зашита, сохранение и распространение французского языка и культуры.В истории Западной Европы французский язык оказался третьим, которому удалось стать универсальным языком международного общения. До него такого статуса добивались только греческий и латинский. Примерно в X в. французский язык по своему значению начинает все больше уравниваться с латынью. Начиная с XVII в. он распространяется по всему миру, а вместе с ним и французская культура, влияние которой в XVIII в. достигает невиданной силы. Вся просвещенная элита Европы и Америки, включая Россию, говорит и читает по-французски. Для светских дам знание французского языка и игра на клавесине во всех странах считаются обязательными.Выражение «французская Европа», пущенное в обращение итальянским дипломатом Карачиоли, быстро становится общепринятым. Период с 1889 по 1914 гг. считается золотым веком экспансии французской культуры на все страны и континенты. Париж становится столицей мирового искусства. Многие творцы принимают известную формулу, согласно которой у каждого художника две родины: одна — своя, а вторая — Париж.Однако в XX в. фортуна отворачивается от французского языка. Уже в 1918 г., при подписании Версальского договора, он теряет свою монополию быть единственным языком международной дипломатии. Еще более серьезные потери были вызваны неблагоприятными для Франции итогами Второй мировой войны. Начавшийся с конца 1950-х гг. процесс распада колониальной системы усугубил ситуацию. поскольку многие бывшие французские колонии отказывались от французского языка.Свое привилегированное место французский язык уступил английскому (американскому). Именно в таких условиях возникает франкофония. В настоящее время она охватывает более 50 стран и имеет приверженцев на всех пяти континентах. Хотя ее целыо являются защита, сохранение и процветание французского языка и культуры, она не претендует на восстановление их прежнего приоритета. В равной мере она не оспаривает сложившегося первенства английского языка, но выступает против его полного господства, против вытеснения им других языков. Франкофония выступает за сохранение и развитие всех языков и культур, за их плодотворное сосуществование и взаимообогащение.Однако объективно в еще более трудном положении находятся языки малых этносов и народов. Для них уже не двуязычие, а скорее многоязычие становится единственным выходом из складывающейся в современном мире лингвистической ситуации.