Используя рисунок, приведите примеры видоизменения корней. Охарактеризуйте их значение в жизни растений.... пж помогите. мне срочно надо. пж.п.эж.пж.пж.

Биология
Используя рисунок, приведите примеры видоизменения корней. Охарактеризуйте их значение в жизни растений.... пж помогите. мне срочно надо. пж.п.эж.пж.пж.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Клубень. 2.Корневище
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