Используя рисунок, приведите примеры видоизменения корней. Охарактеризуйте их значение в жизни растений.... пж помогите. мне срочно надо. пж.п.эж.пж.пж.

Биология

Используя рисунок, приведите примеры видоизменения корней. Охарактеризуйте их значение в жизни растений.... пж помогите. мне срочно надо. пж.п.эж.пж.пж.

Автор: Гость