В 5 литров прохладной воды смешали 10 литров 70 градусов воды. Чему была равна температура 5 литровой воды если температура смеси была 54 градуса ???

Математика
В 5 литров прохладной воды смешали 10 литров 70 градусов воды. Чему была равна температура 5 литровой воды если температура смеси была 54 градуса ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вода прохладная это значит она остудила 10л 70градусной воды когда её смешали с 5 л.  70-54=16 градусов температура 5л воды. Проверим:70градусов смешали с 16 градусами прохладной воды(то есть 70-16=54 градусов температура смеси) Всё верно
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