В 5 литров прохладной воды смешали 10 литров 70 градусов воды. Чему была равна температура 5 литровой воды если температура смеси была 54 градуса ???

Гость: Гость:

Если вода прохладная это значит она остудила 10л 70градусной воды когда её смешали с 5 л. 70-54=16 градусов температура 5л воды. Проверим:70градусов смешали с 16 градусами прохладной воды(то есть 70-16=54 градусов температура смеси) Всё верно