Зайве слово малюнок мальований малят маляр
Українська мова
Зайве слово малюнок мальований малят маляр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малят = по русскому новорождённые, малыши... Малюнок = по русскому рисунок. Мальований = по русскому нарисованный. Маляр = это тот кто рисует. Лишнее слово: Малят
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