Дайте сачинение на тему однаждый летом

Гость: Гость:

Однажды летом в саду я увидела цветок. Это был ландыш. Красивый, нежный, но маленький и втоптанный в грязь. Он еле держался, погибал... Ландыш был ещё совсем молодой, и мне стало жаль милый цветок. Так как вспомнилась мне одна история: "Это случилось в один погожий весенний день. Тогда наша героиня Лиза училась в 8 классе. Отношения с ребятами у неё были хорошими, но была одна девочка Вика, "Королева класса", получившая такое прозвище не потому, что была красива, а потому, что себя такой считала, и кто ей не угождал, против того она настраивала весь класс. Ей это было не сложно сделать. Лиза же, в отличии от неё, была тоже красивой, но умной, доброй и чистосердечной. Она никого не обижала, всем помогала и вообще, никому не мешала. Однажды, когда она пришла в класс, Вика сидела на её месте и разговаривала с мальчиком, который ей нравился. Лиза попросила освободить место, на что "Королева" грубо ответила идти искать себе новое место. Лиза не хотела уходить, и попыталась ответить, сказав, что это её место, она пришла сюда, чтобы учиться, а здесь ей будет лучше видно учителя. Вика явно не ожидала, что робкая девочка вздумаете ей перечить, встала, развернулась и ушла. Лиза обрадовалась, однако зря. Вика подговорила девочек, и те мигом наплели возлюбленному бедняжки о её злом характере, родителям подделали и подкинули записку от директора, облили чернилами её тетради и многое, многое другое. Лиза не понимала, чем она так обидела Вику, неужели этой простой фразой. Вскоре, на стороне Лизы никого не было. Она была одинока и потерянна. Девочка постоянно плакала, пыталась что-то сделать, но проблем не уменьшалось..." Это и вспомнилось мне, при виде бедного ландыша. Что было дальше - не знаю. Лиза бы ни в коем случае не справилась бы без посторонней помощи. Она напоминала этот погибающий цветок. И я решила, что должна помочь ему. Выкопала, посадила в горшок, ухаживала за ним. Никто не справится со всем самостоятельно. Всегда нужна дружеская помощь и поддержка. Так я стала другом ландыша, вспомнив эту историю. И жаль, что я не знаю окончания, но я уверенна, что друг всё же нашёлся, ведь мы никогда не одиноки. Просто иногда мы далеко прячемся в себе.