Write a short plot for a book you read. Напишите короткий сюжет для книги , которую вы читаете . К??игу выберите сами . Пожалуйста , пожалуйста , даю 30 балов
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Write a short plot for a book you read. Напишите короткий сюжет для книги , которую вы читаете . К??игу выберите сами . Пожалуйста , пожалуйста , даю 30 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краткий сюжет книги "Зеленые цепочки". Смотрите приложение!!!
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