Write a short plot for a book you read. Напишите короткий сюжет для книги , которую вы читаете . К??игу выберите сами . Пожалуйста , пожалуйста , даю 30 балов

Английский язык

Write a short plot for a book you read. Напишите короткий сюжет для книги , которую вы читаете . К??игу выберите сами . Пожалуйста , пожалуйста , даю 30 балов

Автор: Гость