Вставьте do/have/will/does/did/be(am/is/are)где необходимо 1 Why you bought so much sugar latery? 2What book you read last week? 3Where you go now? Помогите пожалуйста)
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Вставьте do/have/will/does/did/be(am/is/are)где необходимо 1 Why you bought so much sugar latery? 2What book you read last week? 3Where you go now? Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Why have you bought so much sugar lately? 2 What book did you read last week? 3 Where are you going now?
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