Характеристика Бріана Де Буагільбера з твору "Айвенго".

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Характеристика Бріана Де Буагільбера з твору "Айвенго".
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Автор: Гость
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Гость:
Бріан де Буагільбер член ордена тамплієрів, або храмовників, противник лицаря Айвенго і короля Річарда I. Колись Бріана покинула його кохана, після чого він і став храмовником, щоб мати можливість мстити. 
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