Найдите радиус окружности с центром в точке A(-9;12), проходящей через начало координат. Напишите просто последовательность действий, пожалуйста.

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В ур-е окр нужно подставить координаты данной точки и координаты начала координат, т.е. 0; 0. Решить получившееся. Так Вы найдёте радиус в квадрате. Нужно извлечь корень из полученного числа, таким образом Вы и найдёте радиус окр