Какова основная мысль высказывания? "В горе, несчастье, тоске единственное прист??нище для человека - другой человек, ибо нет таких нравственных ценностей, которые не могла бы вместить его душа, и нет предела доброты, на котор...
Обществознание
Какова основная мысль высказывания? "В горе, несчастье, тоске единственное прист??нище для человека - другой человек, ибо нет таких нравственных ценностей, которые не могла бы вместить его душа, и нет предела доброты, на которую он способен в лучшие свои минуты."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мысль высказывания такова : смелость,подвиг,осознание в себе!!
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