Какова основная мысль высказывания? "В горе, несчастье, тоске единственное прист??нище для человека - другой человек, ибо нет таких нравственных ценностей, которые не могла бы вместить его душа, и нет предела доброты, на котор...

Обществознание

Какова основная мысль высказывания? "В горе, несчастье, тоске единственное прист??нище для человека - другой человек, ибо нет таких нравственных ценностей, которые не могла бы вместить его душа, и нет предела доброты, на которую он способен в лучшие свои минуты."

Автор: Гость