Масса трёх кусков мрамора-280 кг. Первый кусок на 32 кг тяжелее второго, а второй-на 14 кг легче третьего. Найди массу каждого куска мрамора.
Математика
Масса трёх кусков мрамора-280 кг. Первый кусок на 32 кг тяжелее второго, а второй-на 14 кг легче третьего. Найди массу каждого куска мрамора.
Ответ(ы):
Гость:
1-125.333;2-75.333;3-79.333
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