Масса трёх кусков мрамора-280 кг. Первый кусок на 32 кг тяжелее второго, а второй-на 14 кг легче третьего. Найди массу каждого куска мрамора.

Математика

Масса трёх кусков мрамора-280 кг. Первый кусок на 32 кг тяжелее второго, а второй-на 14 кг легче третьего. Найди массу каждого куска мрамора.

Автор: Гость