Масса трёх кусков мрамора-280 кг. Первый кусок на 32 кг тяжелее второго, а второй-на 14 кг легче третьего. Найди массу каждого куска мрамора.

Математика
Масса трёх кусков мрамора-280 кг. Первый кусок на 32 кг тяжелее второго, а второй-на 14 кг легче третьего. Найди массу каждого куска мрамора.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-125.333;2-75.333;3-79.333
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите длину окружности,если её радиус равен 36 см;0,44 см;125 км.Число ПИ округлите д?? сотых.
Ответить
Геометрия
Как найти расстояние между центрами кругов если у меня уже есть такие данные: Центр 1 круга: О(2;-3) R=4 Центр 2 круга: О(2;0) R=2 Подайте ид...
Ответить
Английский язык
1. Образуйте множественное число следующих существительных Student, manager, family, mother, son, man, child, shelf, potato, foot, ticket. 2. З...
Ответить
Математика
На па веке 30 ул ев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев-по 42 кг.сколько всего килограм??ов меда получили с этих мульев за лето
Ответить
Математика
В меню школьной столовой есть 2 вида салата,2 вида первого и 2 вида второго.сколько ??ариантов выбора обеда есть у ученика этой школы,если обед сос...
Ответить