Массовые доли углерода и водорода в молекуле вещества соответственно равны -85,72% и 14,28% . Относительная плотность по водороду 21 . Формула вещества : 1) СH4 2) C3H8 3) C3H6 4)C3H4
Химия
Массовые доли углерода и водорода в молекуле вещества соответственно равны -85,72% и 14,28% . Относительная плотность по водороду 21 . Формула вещества : 1) СH4 2) C3H8 3) C3H6 4)C3H4
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