Массовые доли углерода и водорода в молекуле вещества соответственно равны -85,72% и 14,28% . Относительная плотность по водороду 21 . Формула вещества : 1) СH4 2) C3H8 3) C3H6 4)C3H4

Химия
Массовые доли углерода и водорода в молекуле вещества соответственно равны -85,72% и 14,28% . Относительная плотность по водороду 21 . Формула вещества : 1) СH4 2) C3H8 3) C3H6 4)C3H4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны числа: 2, 5, 8, 11, 6, 9, 10, 3, 8, 9, как найти процент от среднего числа???
Ответить
Математика
Как решить 3(x-2)=4x и 6(z-1)=18
Ответить
Математика
Куртка стоит 5 260 р, а шуба- в 3 раза дороже.Сколько стоят шуба и куртка вместе?
Ответить
Алгебра
A) 9y^2-12y+4=0 B) 1/8m^2+m+2=0
Ответить
Русский язык
№5. Помогите пожалуйста.
Ответить