Мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков на 2 день 23 таких рюкзака на все эти рюкзаки пошло 84 метров ткани сколько метров ткани расходовали каждый день

Математика

Мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков на 2 день 23 таких рюкзака на все эти рюкзаки пошло 84 метров ткани сколько метров ткани расходовали каждый день

Автор: Гость