Мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков на 2 день 23 таких рюкзака на все эти рюкзаки пошло 84 метров ткани сколько метров ткани расходовали каждый день
Математика
Мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков на 2 день 23 таких рюкзака на все эти рюкзаки пошло 84 метров ткани сколько метров ткани расходовали каждый день
Ответ(ы):
Гость:
19 + 23 = 42 рюкзак а 84 42 = 2 метра на рюкзак 19 * 2 = 38 м в 1 день 23 * 2 = 46 м во 2 день
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