Запишите словосочетания, вставляя мягкий знак, где это необходимо

Русский язык
Запишите словосочетания, вставляя мягкий знак, где это необходимо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сварили бульон, купаться в озере.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
МАВПОЧКА НАЗБИРАЛА 12 БАНАНИВ И 6 КОКОСОВИХ ГОРИХИВ. ПОЛОВИНУ БАНАНИВ ВОНА ВИДАЛА СЛОНЕНЯТКУ А ПОЛОВИНУ ГОРИХИВ ДАЛА УДАВУ .СКИЛЬКИ У НЕИ ЗАЛИШИЛОС...
Ответить
Английский язык
Как по английски будет подольск
Ответить
Биология
Помогите,доклад про гадюку 2 класс!
Ответить
Математика
Пожалуйста решите задачу. С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих маши?? делала по 8 рейсов в день и возила по 5 тонн овощей за один ...
Ответить
Геометрия
Решите плз) даю 10 балов)) 512 умножить это в начале)
Ответить