Запишите словосочетания, вставляя мягкий знак, где это необходимо
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Запишите словосочетания, вставляя мягкий знак, где это необходимо
Ответ(ы):
Гость:
Сварили бульон, купаться в озере.
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