Match these words and phrases from the blog..

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Английский язык
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 hang around 2 turn into 3 fllunk 4 locals 5 awesome 6 landscape 7 rediscover 8 spectacular
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