Решите уравнение пожалуйста (x+312):38=102
Математика
Решите уравнение пожалуйста (x+312):38=102
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+312):38=102 х+312=102•38 х+312=3876 х=3876-312 х=3564 ответ:3564
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