Матем көмектесіндерші беске оқитындар

Математика
Матем көмектесіндерші беске оқитындар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13см+8см+6см=27см Жауабы: 27 см
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