Помогите решить: 72,50×45,81

Математика
Помогите решить: 72,50×45,81
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72.5*45.81=3321.225 вот решение
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