Наведіть по одному прикладу реакцій,у яких: окисником виступає 1)атом Оксигену в складній речовині,2)сірка як проста речовина.3)атом Нітрогену в складній речовині.4)молекула азоту. Б)Відновником виступає: 1)молекула азоту,2)ато...
Химия
Наведіть по одному прикладу реакцій,у яких: окисником виступає 1)атом Оксигену в складній речовині,2)сірка як проста речовина.3)атом Нітрогену в складній речовині.4)молекула азоту. Б)Відновником виступає: 1)молекула азоту,2)атом нітрогену в складній речовині.3)атом Сульфуру в складній речовині
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 2H2O2 → 2H2O + O2;S + H2 → H2S;4HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O; N2 + 3H 2 ↔ 2NH 3 . б) N2 + O2 → 2NO; 2NO + O2 → 2NO2; 2SO2 + O2 → 2SO3.
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