Наведіть по одному прикладу реакцій,у яких: окисником виступає 1)атом Оксигену в складній речовині,2)сірка як проста речовина.3)атом Нітрогену в складній речовині.4)молекула азоту. Б)Відновником виступає: 1)молекула азоту,2)ато...

Химия
Наведіть по одному прикладу реакцій,у яких: окисником виступає 1)атом Оксигену в складній речовині,2)сірка як проста речовина.3)атом Нітрогену в складній речовині.4)молекула азоту. Б)Відновником виступає: 1)молекула азоту,2)атом нітрогену в складній речовині.3)атом Сульфуру в складній речовині
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 2H2O2  → 2H2O + O2;S + H2  → H2S;4HNO3  + Cu → Cu(NO3)2  + 2NO2  + 2H2O; N2  + 3H 2  ↔ 2NH 3 . б) N2  + O2  → 2NO; 2NO + O2  → 2NO2; 2SO2  + O2  → 2SO3.

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