Наведіть по одному прикладу реакцій,у яких: окисником виступає 1)атом Оксигену в складній речовині,2)сірка як проста речовина.3)атом Нітрогену в складній речовині.4)молекула азоту. Б)Відновником виступає: 1)молекула азоту,2)ато...

Химия

Наведіть по одному прикладу реакцій,у яких: окисником виступає 1)атом Оксигену в складній речовині,2)сірка як проста речовина.3)атом Нітрогену в складній речовині.4)молекула азоту. Б)Відновником виступає: 1)молекула азоту,2)атом нітрогену в складній речовині.3)атом Сульфуру в складній речовині

Автор: Гость