Опишите вид, открывающийся из окна вашей комнаты, сначала предельно кратко, затем кратко.

Гость: Гость:

Я смотрю из окна своей комнаты и вижу свой двор , дома , футбольное поле , и рядом площадку Там стоят много машин и ходят не очень много людей ( кратко ) Я смотрю из окна комнаты и вижу двор а там площадка Я слышу от туда крики весёлых детей Ещё я вижу футбольное поле Там я вижу что проходит игра между гимназией 957 и школой 563 Вижу машины стоят Их очень много А людей наоборот очень мало