Опишите вид, открывающийся из окна вашей комнаты, сначала предельно кратко, затем кратко.
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Опишите вид, открывающийся из окна вашей комнаты, сначала предельно кратко, затем кратко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я смотрю из окна своей комнаты и вижу свой двор , дома , футбольное поле , и рядом площадку Там стоят много машин и ходят не очень много людей ( кратко ) Я смотрю из окна комнаты и вижу двор а там площадка Я слышу от туда крики весёлых детей Ещё я вижу футбольное поле Там я вижу что проходит игра между гимназией 957 и школой 563 Вижу машины стоят Их очень много А людей наоборот очень мало
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