Надо составить два предложения в прямом и переносном значении со словами: бьют, ножки и затрубил. срочно!! плиз!!

Русский язык
Надо составить два предложения в прямом и переносном значении со словами: бьют, ножки и затрубил. срочно!! плиз!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он учится плохо, так как целый день бьет баклуши- Играя в футбол, мальчики бьют по мячу. У стола сломалась ножка и я решил ее починить- Она устроилась поудобнее, вытянув ножки Пионер затрубил в горн-Слон затрубил 
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