Надо составить два предложения в прямом и переносном значении со словами: бьют, ножки и затрубил. срочно!! плиз!!

Гость: Гость:

Он учится плохо, так как целый день бьет баклуши- Играя в футбол, мальчики бьют по мячу. У стола сломалась ножка и я решил ее починить- Она устроилась поудобнее, вытянув ножки Пионер затрубил в горн-Слон затрубил