В равнобедренном треугольнике основание в 2 раза меньше боковой стороны , а периметр = 50 см.Можно только решение ответа не надо

Геометрия

В равнобедренном треугольнике основание в 2 раза меньше боковой стороны , а периметр = 50 см.Можно только решение ответа не надо

Автор: Гость