В равнобедренном треугольнике основание в 2 раза меньше боковой стороны , а периметр = 50 см.Можно только решение ответа не надо
Геометрия
В равнобедренном треугольнике основание в 2 раза меньше боковой стороны , а периметр = 50 см.Можно только решение ответа не надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-основание, тогда 2х-боковая сторона х+2х+2х=50
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