Как рассчитать ускорение падающего со стола предмета?
Физика
Как рассчитать ускорение падающего со стола предмета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=v0+t*((a*t^2)/2) v0-начальная скорость a-ускорение (10м/с^2) t-время
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