Сообщение записано 32-символьного алфавита содержит 15 символов.Какой объем информации оно несет? а)30бит б)75бит в)64бит
Информатика
Сообщение записано 32-символьного алфавита содержит 15 символов.Какой объем информации оно несет? а)30бит б)75бит в)64бит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В N бит можно закодировать 2^N символов, символов 32, значит 2^5, то есть под каждый символ 5 бит 15 символов * 5 бит = 75 бит Ответ: б
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