Помогите решить и объясните как его решать

Алгебра
Помогите решить и объясните как его решать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так,точно не уверена
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