Напишите доклад на тему Русский язык в семье Славянских языков

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Наш родной язык принадлежит к славянской группе языков индоевропейской семьи. С этой группы начинается наше путешествие по языковой карте мира. Славянские языки могут считаться самой молодой языковой группой среди индоевропейских языков. Их общий предок, который лингвисты называют праславянским языком, начал терять своё единство очень поздно, лишь в середине I тысячелетия н. э. До того предки славян были одним народом, пользовались очень близкими говорами и проживали где-то в Центральной или Восточной Европе. В современном мире насчитывают от 10 до 13 живых славянских языков в зависимости от того, какой статус приписывается нескольким из них: самостоятельного языка или диалекта. Так, официальная болгаристика македонский язык самостоятельным не признаёт, рассматривая его как диалект болгарского. Среди славянских языков есть и мёртвые, на которых уже никто не говорит. Таким был первый литературный язык славян. Русские называют его старославянским, а болгары – староболгарским. В его основе лежат южнославянские говоры старой Македонии. Именно на этот язык в IX веке переводили священные тексты греческие монахи – братья Кирилл и Мефодий, создавшие славянский алфавит. Их миссия по созданию литературного языка для всех славян стала возможна благодаря тому, что в те времена славянская речь была ещё относительно единой. Старославянский язык не существовал в виде живой народной речи, он всегда оставался языком Церкви, культуры и письменности. Однако это не единственный мёртвый славянский язык. В западнославянской зоне, на севере современной Германии, некогда жили многочисленные и могущественные славянские племена. Впоследствии они были почти полностью поглощены германским этносом. Их непосредственными родственниками, вероятно, являются нынешние лужичане и кашубы. Исчезнувшие племена не знали письменности. Лишь один из диалектов – дошёл до нас в небольших словариках и записях текстов, сделанных в конце XVII – начале XVIII столетия. Это ценный, хотя довольно скудный источник знаний о славянских языках прошлого. Среди славянских языков русский ближе всего к белорусскому и украинскому. Втроём они образуют восточнославянскую подгруппу. Русский язык относится к крупнейшим языкам мира: по числу говорящих он занимает пятое место, уступая только китайскому, английскому, хиндустани и испанскому. Украинский в этой иерархии входят в первую «двадцатку», тоже принадлежит к очень крупным языкам. Кроме восточнославянской подгруппы традиционно выделяются западнославянская и южнославянская. Однако если восточнославянские языки восходят к общему для них предку – древнерусскому (правосточнославянскому) языку, то этого нельзя сказать о двух других группах. Хотя языки каждой их этих подгрупп обладают целым рядом особенностей, сами подгруппы некоторые лингвисты склонны рассматривать нет как генетические, а прежде всего как географические единства. Когда западнославянская и южнославянская подгруппы формировались, наряду с процессами расхождения языков большую роль играли процессы их сближения.