Помогите пожалуйста решить номер 3,5,8

Гость: Гость:

3) y=2*x+m, A(-1;5) y=5 x= -1 отсюда 5=2*(-1)+m m =7 линейная ф-ция имеет вид y=2*x+7 5) y=1.2*x-5.7 пересечение с осью ox, значит y=0 получим 0=1,2*x-5,7 x=4.75 точка пересечения с осью ox (4,75;0) пересечение с осью ординат x=0 значит y=1.2*0-5.7 = -5.7 точка имеет координаты (0; -5.7) 8) если графики ф-ций пересекаются то они имеют общие точки, найдем эти точки для этого -2*x+4=3*x-4 решим полученное уравнение -2*x-3*x = -4-4 -5*x=-8 x= -8/(-5) x= 1.6 найдем y? для этого подставим x в любую из данных ф-ций y= -2*1,6+4 = -3,2+4 = 0,8 получим точку пересечения данных ф-ций с координатами (1,6;0.8)