Выразить в минутах 8ч 1 мин
Математика
Выразить в минутах 8ч 1 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 часе 60 мин 8*60+1=481 минута
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