Помогите пожалуйста!!!!Из точки к плоскости проведены две наклонные,равные 23 см и 33 см.Найти расстояние от этой плоскости до точки,если проекция наклонных относятся как 2:3

Математика

Помогите пожалуйста!!!!Из точки к плоскости проведены две наклонные,равные 23 см и 33 см.Найти расстояние от этой плоскости до точки,если проекция наклонных относятся как 2:3

Автор: Гость