Помогите пожалуйста!!!!Из точки к плоскости проведены две наклонные,равные 23 см и 33 см.Найти расстояние от этой плоскости до точки,если проекция наклонных относятся как 2:3
Математика
Помогите пожалуйста!!!!Из точки к плоскости проведены две наклонные,равные 23 см и 33 см.Найти расстояние от этой плоскости до точки,если проекция наклонных относятся как 2:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ = 33 см ВС = 23 см АК : КС = 3 : 2 ВК = х - расстояние от данной точки до плоскости, это означает, что ВК ⊥ АК и ВК ⊥ КС Применяя теорему Пифагора, найдём АК АК² = АВ² - ВК² АК = √(33² - х²) = √(1089 - х²) АК = √(1089 - х²) найдём КС КС² = ВС² - ВК² КС = √(23² - х²) = √(529 - х²) КС = √(529 - х²) Применим отношение 2 : 3 и получим уравнение √(1089 - х²) : √(529 - х²) = 3 : 2 Возведя обе части в квадрат, имеем (1089 - х²) * 2² = (529 - х²) * 3² 1089 * 4 - 4х² = 529 * 9 - 9х² 9х² - 4х² = 4761 - 4356 5х² = 405 х² = 81 х = √81 = 9 Ответ: 9 см
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