2 2/3*1/5*3/4*10 Помогите! даю 27 баллов
Математика
2 2/3*1/5*3/4*10 Помогите! даю 27 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2 2/3 × 1/5 = 8/3 × 1/5 = 8/15 2)8/15 × 3/4 = 24/60 = 2/5 3)2/5 × 10 =2/5×10/1=20/5= 4 ответ 4
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