Пожалуйста помогите: 1.Один из углов , образовавшихся при пересечении двух прямы?? , на 70градусов больше другого. Найдите эти углы. 2.Луч c - биссектрисой угол(ab). Луч d - биссектриса угла(ac). Найдите угол(bd), если угол(...

Алгебра

Пожалуйста помогите: 1.Один из углов , образовавшихся при пересечении двух прямы?? , на 70градусов больше другого. Найдите эти углы. 2.Луч c - биссектрисой угол(ab). Луч d - биссектриса угла(ac). Найдите угол(bd), если угол(ab)=80градусов.

Автор: Гость