Пожалуйста помогите: 1.Один из углов , образовавшихся при пересечении двух прямы?? , на 70градусов больше другого. Найдите эти углы. 2.Луч c - биссектрисой угол(ab). Луч d - биссектриса угла(ac). Найдите угол(bd), если угол(...
Алгебра
Пожалуйста помогите: 1.Один из углов , образовавшихся при пересечении двух прямы?? , на 70градусов больше другого. Найдите эти углы. 2.Луч c - биссектрисой угол(ab). Луч d - биссектриса угла(ac). Найдите угол(bd), если угол(ab)=80градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1 это смежные углы,потому что вертикальные равны 1-x+70 2-x x+x+70=180 2x=180-70 2x=110:2 x=55°-2 2=4=55° 55+70=125°-1 1=3=125 #2 ac=80:2=40° bd=40:2=20°
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