1.Подберите примеры мотивированных и немотивированных слов, относящихся к следу??щим лексико-тематическим группам слов: а) названия грибов; б) названия цветов; в) названия профессий; г) названия ягод 2. Разбейте слова на м...

Русский язык

1.Подберите примеры мотивированных и немотивированных слов, относящихся к следу??щим лексико-тематическим группам слов: а) названия грибов; б) названия цветов; в) названия профессий; г) названия ягод 2. Разбейте слова на морфемы, укажите лексическое и грамматическое значение каждого слова: бесполезно, велосипедистка, зашептать, каменщик, москвич, освистать, понятливый, салатница, сероватый, щекастый. 3. Подберите к приведённым словам омонимы, определите тип омонимов, составьте предложения с каждым из омонимов: печь, пасть, такса, клуб. 4. Подберите синонимы и антонимы к словам, учитывая их многознач- ность, определите тип синонимов и антонимов: лёгкий, тупой, краткий Образец выполнения: Свежий (ветер). Синоним – прохладный; антоним – знойный. Синонимы семантические (смысловые); антонимы разнокорневые, языковые. Свежий (о газете). Синоним – сегодняшняя; антоним – вчерашняя. Синонимы семантико-стилистические; антонимы языковые, разнокорневые. Свежий (воротник). Чистый – синоним; грязный – антоним. Синонимы семантико-стилистические; антонимы языковые, разнокорневые. Свежий (о молоке). Парное – синоним; кислое – антоним. Синонимы семантико-стилистические; антонимы языковые, разнокорневые. И т.д. 5. Установите тип переноса значений. Чёрное платье – чёрные мысли; пробка бутылки – пробка на дороге; зелёная ель – стол из ели; поднять книгу – поднять вопрос; учебник Фогельсона – принести в класс Фогельсона. 6. Установите степень синонимичности слов: Проткнуть, проколоть, пронзить; разговорчивый, словоохотливый, говорливый, болтливый. 7. Расположите синонимы в порядке возрастания признака, укажите эмоциональные слова: а) трепет, опасение, робость, жуть, боязнь, испуг, ужас, оторопь; б) рвение, усердие, прилежание, старание; в) скаредность, скупость, ненасытность, алчность, жадность; г) масса, бездна, множество, уйма, обилие, тьма, прорва, пропасть. 8. Определите лексические значения повторяющихся слов в следующих словосочетаниях: 1. Белый медведь, белые стихи, белая армия, белая ворона, белый платок, белый танец, белый билет. 2. Зелёные щи, зелёная тоска, зелёная молодёжь, зелёная трава, зелёная улица, зелёный персик. В каких случаях данные слова имеют свободные значения, а в каких – фразеологически связанные? 9. Выделите слова старославянского происхождения: Берег, безбрежный, влага, владеть, увлекать, воротить, врач, вратарь, привратник, уста, смородина, хладокомбинат, смрад. 7. Определите тип фразеологизма: Потерять голову, дать дуба, мороз по коже дерёт, тёртый калач, нести чепуху, филькина грамота, ума палата, плакать навзрыд, насупить брови, подливать масло в огонь. 8. Дайте полную лексическую характеристику подчёркнутых слов: (милое) лицо, (вышестоящее) лицо. 9. Укажите индивидуально-авторские неологизмы: Утреет. С богом! По домам! Позвякивают колокольца… (Бл.) Что же мы, что же мы, неужто ж размоложены, неужто нашей юности конец пришёл? (Ас.) Бабочку, что только что по кустам зигзажила, вдруг косым порывом унесло (Матв.). Мы живём в предвоенное время, в предразлучное, предпоходное (Р. Р.). В этом кипящем людовороте советской столицы такси нужны (Кольц.). Отшельничаю, берложу, отлёживаюсь в берёзах, лужаечный, можжевельничий, отшельничаю… (Возн.). Какие ещё неологизмы Вы знаете? Приведите не менее 10 примеров. 10. Ниже приведены слова, которые в 20-е-30-е гг. XX в. были неологиз- мами: будёновец, громкоговоритель, женотдел, коллективизация, красноармеец, колхоз, ликбез, метро, октябрёнок, продотряд, профсоюз, пятилетка, рабфак, ревком, светофор, советский, совнарком, спартакиада, стахановец, субботник, троллейбус, ударник, управдом, шефствовать. Проследите дальнейшую судьбу этих слов в русском языке: 1) стали историзмами или архаизмами; 2) перешли в активный словарь.

Автор: Гость