Сколько теплоты надо, чтобы нагреть на 5 градусов одну тонну свинца?
Физика
Сколько теплоты надо, чтобы нагреть на 5 градусов одну тонну свинца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q= cmΔt Q= 5 *1000*130=6.5*10^5Дж
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