Составьте формула нитрата алюминия и карбоната алюминия.Вычислите степень окисл??ния азота и углевода в этих соединениях
Химия
Составьте формула нитрата алюминия и карбоната алюминия.Вычислите степень окисл??ния азота и углевода в этих соединениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al(NO3)3 N(+5) Al2(CO3)3 С(+4)
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