Составьте формула нитрата алюминия и карбоната алюминия.Вычислите степень окисл??ния азота и углевода в этих соединениях

Химия

Составьте формула нитрата алюминия и карбоната алюминия.Вычислите степень окисл??ния азота и углевода в этих соединениях

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